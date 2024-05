L'impegno di Imprese Italia: donazione per l'ospedale ucraino di Mykolaiv Partirà per l'Ucraina un'ingente quantità di materiale parasanitario

Partirà dall'Italia un'ingente quantità di materiale parasanitario per l'ospedale di Mykolaiv, in Ucraina.

È l'iniziativa messa in campo dalla confederazione Imprese Italia per dimostrare vicinanza e solidarietà concreta all'Ucraina messa a dura prova dal conflitto con la Russia.

Un'azione di solidarietà per le popolazioni ma anche un dato concreto per rimarcare i rapporti tra le imprese italiane e quelle ucraine.

A sigillo del progetto il momento in programma questa mattina nella sala del consiglio provinciale della Rocca dei Rettori di Benevento con i vertici di Imprese Italia e il console generale ucraino Maksym Kovalenko.



Dopo i saluti del vice presidente della provincia Alfonso Ciervo, Domenico Letizia di Imprese Italia ha chiarito: “Rappresentiamo massima solidarietà come imprese e cittadini per quello che l'Ucraina sta subendo. Sono tante le imprese che hanno partecipato donando e che sono accanto al popolo di Kiev. Un sostegno che riteniamo necessario per le violazioni umane perpetrate dalla Russia. All'Ucraina – ha concluso - le imprese italiane sono legate dai rapporti commerciali importanti e dalla solidarietà della condivisione dei principi democratici”.

“È nostro dovere offrire sostegno – ha aggiunto Biagio Cefalo, presidente di Imprese Italia -. Conosciamo le difficoltà che state vivendo e pensiamo che questo gesto possa essere un piccolo aiuto ma soprattutto dobbiamo proseguire nel sostegno per le popolazioni”.

Ha ringraziato la Provincia di Benevento il direttore Carlos Sorrentino “Questo gesto è una goccia nel mare ma vuole essere un segno di vicinanza tangibile”.

Vicinanza rimarcata dal console generale ucraino Maksym Kovalenko. “Ancora una volta grazie al grande cuore italiano che sin dai primi momenti ha accolto i profughi e prestato aiuto. Purtroppo – ha aggiunto - questa guerra potrebbe non finire mai e oltre alle energie per il conflitto occorre una ricostruzione delle regole e del settore economico e commerciale”.

A conclusione della cerimonia uno scambio di doni con oggetti artigianali ucraina per Imprese Italia e la Provincia di Benevento.