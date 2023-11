Non funzionano i riscaldamenti: Barone interroga l'amministrazione Il consigliere comunale di Ceppaloni chiede di fare chiarezza

Mancato funzionamento impianto riscaldamento plesso scolastico Beltiglio. Il consigliere comunale Emanuela Barone interroga l'amministrazione di Ceppaloni.

Nella nota si legge: "premesso che: gli impianti di riscaldamento nelle scuole materne ed elementari potranno essere attivati dal 22 ottobre di ciascun anno;

che negli ultimi giorni le temperature sono scese ulteriormente, per cui si rende necessario attivare nei plessi scolastici del comune gli impianti di riscaldamento;

considerato che: a quanto sembra al plesso scolastico di Beltiglio che ospita le scuole elementari gli impianti di riscaldamento ancora non sono stati attivati; pare che la caldaia sia malfunzionante e ancora non è stata sistemata; sembra inoltre che alcune finestre di talune classi delle elementari siano da riparare, rendendo le aule alquanto fredde per i piccoli alunni;

interroga il signor sindaco del Comune di Ceppaloni per sapere:

se risponde al vero che il plesso scolastico di Beltiglio che ospita le elementari al momento sia sprovvisto della funzionalità dell’impianto di riscaldamento e se realmente alcune finestre di talune classi siano rotte;

per quale motivo l’ente locale non abbia provveduto a sistemare caldaia e finestre in tempo utile per evitare che il freddo colpisse i piccoli alunni delle classi elementari;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per ripristinare la funzionalità dell’impianto di riscaldamento e sistemare le finestre di alcune classi del plesso scolastico di Beltiglio".