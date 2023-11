Ceramiche e rose, pensieri e lacrime per le donne vittime di violenza Una serie di eventi promossi dal Sai di Solopaca

Continua a crescere la partecipazione alle iniziative promosse nella Valle Telesina con il coinvolgimento attivo dei beneficiari SAI e della cooperativa San Rocco. In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, sono state realizzate una serie di eventi che hanno beneficiato anche delle testimonianze degli ospiti SAI. Grazie alla folta e forte rete che è stata creata con le associazioni del territorio e con il Comune di Solopaca vi è stata una tre giorni di riflessioni, arte e testimonianze.

Primo degli eventi in calendario è stato il laboratorio di ceramica nel corso del quale sono stati realizzati circa quaranta piatti decorati con la partecipazione dei beneficiari SAI, degli studenti dell'istituto Comprensivo di Solopaca e del Liceo Economico Sociale, con i soci del Forum Giovani e del Centro Non Solo Anziani. Piccole opere d'arte con disegni e frasi che vogliono dire no alla violenza sulle donne. La riuscita dell'evento è stata garantita dalla direzione artistica del Maestro ceramista Angelo Di Rubbo. Tutti i piatti realizzati sono stati poi esposti nella Mostra ancora aperta al Palazzo Comunale di Solopaca.

Un altro evento estremamente sentito è stato quello realizzato insieme agli alunni della scuola media dell'istituto comprensivo di Solopaca: uno stage formativo di autodifesa femminile sull'anti bullismo e l'anti aggressione diretto dal Maestro Raffaele Lettieri e organizzato dall'associazione Borghi di Lettura. Presenti le beneficiarie SAI e le studentesse dell'IC di Telese e Solopaca. Nei giorni precedenti, gli studenti, sostenuti dal Dirigente Scolastico dott.ssa Rosa Pellegrino e da tutti i docenti, hanno voluto con le proprie mani realizzare ognuno una rosa di carta, ma anche visionato articoli di giornali, scritto poesie, realizzato cartelloni e come già detto dipinto i piatti della mostra allestita in Comune. Opere per ricordare le donne vittime della violenza di genere tra cui anche la giovanissima Giulia Cecchettin. A questo incontro non sono mancate le testimonianze da parte delle beneficiarie SAI fuggite dai loro Paesi di origine proprio perché vittime di violenze.

Nella serata di oggi 25 novembre 2023 l'ultimo dei tre incontri a cui partecipano le beneficiarie SAI solopaca per dire no alla violenza sulle donne. A Telese Terme presso la biblioteca comunale una serie di incontri nel corso dei quali le beneficiarie SAI racconteranno la loro storia grazie al supporto degli studenti dell'IC di solopaca. Presente anche il Sindaco di Solopaca Pompilio Forgione che parlerà dell'impegno del Progetto SAI per sostenere i richiedenti asilo e tra loro anche le vittime di violenza. Al suo fianco anche Tonia Tammaro dell'equipe multidisciplinare della cooperativa San Rocco.