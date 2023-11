Baselice: contributi per le nuove attività commerciali, artigianali e agricole Ferella: "Seconda annualità: continueremo a lavorare in questa direzione"

L’Amministrazione comunale di Baselice con la deliberazione della Giunta comunale n. 95 avente ad oggetto “Riparto fondo Comuni marginali di cui al DPCM 30.09.2021 (G.U. 14/12/2021). Indicazioni per utilizzo fondi e approvazione schema di avviso pubblico – Anno 2022”, ha infatti stabilito di finalizzare un contributo pari a 55.939,99 euro relativamente a quanto assegnato al Comune per l’anno 2022, per la concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole.

“Crediamo che questi incentivi - dice il sindaco Lucio Ferella - insieme al lavoro costante dell’Amministrazione, permettono alla nostra comunità di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Un ulteriore modo per favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nel Comune ed evitare così il fenomeno dello spopolamento. Si tratta della seconda annualità, la prima è già stata spesa per intero ed ha portato al finanziamento dei progetti presentati. Continueremo a lavorare in questa direzione, per permettere alla nostra comunità e al tessuto economico-sociale-produttivo di poter continuare a crescere, nonostante le oggettive difficoltà rappresentate dell’essere area interna.”