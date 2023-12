Distretto Commerciale Valle Telesina: il 6 dicembre un incontro pubblico Il sindaco di Telese, Caporaso: bonus per commercianti in difficoltà con calo di fatturato nel 2020

Proseguono le iniziative del Comune di Telese e dell’Amministrazione Caporaso per la promozione e diffusione delle opportunità, in prossima scadenza, offerte dal “Distretto Commerciale Valle Telesina”. Il Sindaco, infatti, intende impegnarsi al massimo affinché tutte le attività commerciali possano accedere al “bonus ristoro” a disposizione di tutti i negozi di vicinato ubicati nel territorio del Distretto. Il bonus, in particolare, è riservato a quelle attività che abbiano avuto una riduzione del fatturato 2020, rispetto al 2019, pari ad almeno il 15%. Il bonus sarà erogato indistintamente a tutti coloro che abbiano i requisiti previsti dal bando e che abbiano presentato regolare domanda di ammissione al contributo.

“In considerazione del fatto che le attività commerciali risultano impegnate ad organizzare le vendite natalizie – spiega il Sindaco, Giovanni Caporaso -, di concerto con i rappresentanti dei commercianti telesini, cioè Giovanna De Lucia, Vittorio Mucciaciaro, Grazia Nacar, Franco Paolella e Giovanni Tommaselli, che ringrazio, e con il consulente che segue il Distretto per conto del Comune, Daniele Marra, abbiano ritenuto di muoverci tempestivamente. A tal fine abbiamo organizzato un evento pubblico di presentazione del bando in data mercoledì 6 dicembre ore 15.00 presso la Biblioteca Comunale di Telese. Ovviamente seguiranno altre iniziative di promozione attraverso i canali consueti di comunicazione. Contiamo, in questo modo, di garantire la massima partecipazione al Bando”.