‘Premio Leonardo’: il sannita Polito ha incontrato il Presidente Mattarella Il 27enne di Calvi vincitore del prestigioso riconoscimento

Pochi giorni fa Emanuele Polito, di Calvi, che è tra i vincitori del ‘Premio Leonardo’, è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ventisettenne sannita nel gennaio 2021 ha conseguito la laurea magistrale in Economia & Management presso l’Università degli Studi del Sannio, discutendo una tesi di ricerca su: “L’impatto della trasformazione digitale sui modelli di business delle imprese manifatturiere: alcune evidenze empiriche”, ottenendo votazione di 110 con lode e menzione alla tesi. La tesi si focalizzava, fra l’altro, sull’analisi dei comportamenti delle imprese manifatturiere per contrastare gli effetti negativi della pandemia. La suddetta tesi è risultata vincitrice del prestigioso premio di laurea Pelliconi promosso dal Comitato Leonardo - Italian Quality Committee. La Cerimonia di premiazione si è svolta in occasione della Giornata Qualità Italia nella quale sono stati assegnati gli altri Premi Leonardo ad imprenditori e personalità che hanno concorso in modo significativo ad affermare e promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo. Lo scorso 27 novembre il Presidente della Repubblica Mattarella ha accettato di incontrare i vincitori dei Premi Leonardo a Palazzo del Quirinale. Nel corso dell’incontro il Presidente ha affermato: “abbiamo una giovane generazione che cresce ed è una magnifica generazione. Piuttosto vorremmo fosse più numerosa, che non fosse ridotta percentualmente secondo i limiti demografici. E’ una magnifica generazione, che interpreta le novità in maniera straordinariamente presente e consapevole non solo quelle tecnologie cosi fondamentali e indispensabili, ma anche la capacità di seguire e comprendere aspetti complessi come le vicende internazionali. I giovani sono una frontiera che incoraggia ed è giusto sostenerli in questo percorso”. E non poteva mancare la forte emozione del giovane Emanuele Polito che ha dichiarato: “Sono orgoglioso, felice e soddisfatto di aver vinto questo prestigioso premio. E’ la felicità che deriva dall’impegno costante e dal sacrificio fatto durante il mio percorso di studi. E’ stato emozionante poi incontrare il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella il quale ringrazio per aver dato a noi giovani questa occasione e di alimentare le nostre speranze per il futuro”. Presenti il presidente del Comitato Leonardo, Sergio Dompè, il presidente di Agenzia ICE, Matteo Zoppas, il presidente onorario di Comitato Leonardo, Luisa Todini, la vice presidente di Confindustria per l'internazionalizzazione, Barbara Beltrame, il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, Renato Franceschelli e i rappresentanti di Agenzia ICE e del Premio Leonardo.