San Leucio del Sannio: costituito il Centro Operativo di Protezione Civile Unirà anche Apollosa, Arpaise e Ceppaloni. Varricchio: "Servizio prezioso su rischi e emergenze"

San Leucio del Sannio centra un altro importante obiettivo con la costituzione e composizione del Centro Operativo Intercomunale di Protezione civile. Si tratta infatti – dice Giovanni Varricchio, consigliere comunale con delega alla Protezione Civile – di un risultato prestigioso, frutto di un lungo lavoro svolto in squadra dalla nostra Amministrazione come Ente capofila, con i comuni di Arpaise, Apollosa e Ceppaloni per dotare il territorio interessato del piano intercomunale di protezione civile relativo alla gestione in forma associata della funzione di pianificazione della protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

Tale lavoro prende le mosse della vigente normativa che fissa in capo ai comuni il sistema di allertamento per informare la popolazione sui rischi presenti e/o minacciati oltreché in presenza di eventi la cui gravità determina azioni immediate di comunicazione effettuate per tramite dei canali istituzionali, gli unici deputati a rilasciare dichiarazioni in occasione di eventi emergenziali.

In tal senso il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.), di cui si avvalgono i Sindaci dei comuni di Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, in qualità di autorità di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione nell'ambito del territorio intercomunale, il quale segnala alle autorità competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli interventi delle squadre operative, dei volontari ed informa la popolazione, viene istituito presso il Comune di San Leucio del Sannio mentre la sede della Struttura di Coordinamento viene individuata presso i locali dell’ex edificio scolastico Vardaro sempre nel comune di San Leucio del Sannio.

Su questa base sono stati anche individuati i componenti necessari all’attivazione del Centro Operativo Intercomunale con funzioni di supporto in merito a Tecnica e di Pianificazione, Sanità, Assistenza Sociale e veterinaria, Volontario, Materiale e mezzi, Servizi essenziali e Attività scolastica, Censimento danni a persone e cose, Strutture operative locali e viabilità, Telecomunicazioni e Assistenza alla popolazione.

Siamo certi di aver reso un servizio prezioso per la comunità di San Leucio del Sannio e per quelle di tutto il comprensorio attivando un presidio di sicurezza fondamentale in caso di emergenza. Questo risultato è merito della lungimiranza dell’Amministrazione guidata dal sindaco Nascenzio Iannace e della sensibilità dei sindaci di Apollosa, Arpaise e Ceppaloni che, con questa scelta, hanno scelto di lavorare sulla prevenzione dei rischi e sulla sicurezza per i loro concittadini.