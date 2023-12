‘Cura_MONDO’: a Castelvenere la prima mostra collettiva d’arte contemporanea Maria Venditti alla sua ‘prima assoluta’ nella qualità di curatrice della mostra

Da sabato 9 dicembre, a partire dalle 18, la galleria Mondoromulo di Castelvenere apre le sue porte per la mostra collettiva ‘Cura_MONDO’. Attesa per questo appuntamento con l’arte contemporanea. Uno dei motivi d’attenzione degli appassionati sarà sicuramente la presenza di Maria Venditti alla sua ‘prima assoluta’ nella qualità di curatrice della mostra.

“Ho sempre ricercato l'arte come un particolare momento di estasi, di defaticamento, di sincerità e insieme come potentissima occasione di apprendimento ed esercizio del pensiero - queste le parole della Venditti - L'esperienza da curatrice è arrivata come naturale conseguenza alla mia autentica, appassionata partecipazione alle iniziative della galleria Mondoromulo, soprattutto rispetto all'impronta etica scelta dal gallerista Flavio Romualdo Garofano. Un luogo d’arte e di ricerca è divenuto uno spazio di comunità. Ciò ha consentito di ritrovare, riunire, richiamare artisti a cui la mia esperienza di vita è già da tempo intrecciata ed altri di cui seguivo ed apprezzavo il ‘movente’ artistico.”

Gli artisti in mostra saranno: Vincenzo D’Argenio, Maria Gagliardi, Daniela Conte, Gianmarco Biele, Sara Cancellieri, Pietro Antolini, Fabrizio De Cunto, Andrea Gulino, Jacopo Dimastrogiovanni con la straordinaria presenza di opere di Massimo Rao gentilmente concesse dall’omonima Pinacoteca.

“Il tema della mostra, oltre ad essere un chiaro riferimento alla mia inedita esperienza da curatrice, - ha proseguito la continua Venditti - nasce da una esigenza di dare centralità all'esperienza della cura, intesa come pratica e non come intervento. Scardinare questo termine dall'immaginario medico, o partire da lì, per riferirci al tema più ampio della corresponsabilità e della relazione, della riappropriazione di destini individuali e destinazioni collettive”.

L’appuntamento per appassionati d’arte e quanti vorranno avvicinarsi a questo mondo o solo curiosare tra le opere in mostra è fissato a Castelvenere, in via Sannitica n.169, presso la galleria Mondoromulo a partire da sabato 9 dicembre e sino al prossimo 27 gennaio.