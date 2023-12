La Pro Loco di Arpaise aderisce alla manifestazione solidale dell'Ail Volontari in piazza per sostenere la ricerca

Giornata dedicata alla solidarietà ad Arpaise, dove la Pro loco “Generoso Papa”, guidata dal Presidente Walter Mazzone, con i soci e volontari come ogni anno è scesa in piazza a sostegno dell'Associazione di Volontariato Ail Benevento "Stefania Mottola".

Nella campagna nazionale che ha visto scendere in piazza questo fine settimana in tutta Italia, anche la Pro Loco di Arpaise ha voluto dare il suo contributo per promuovere e sostenere la ricerca scientifica”.

“Un grazie a tutta la cittadinanza che ha aderito all'iniziativa solidale – viene evidenziato in una nota - segno della vicinanza, della solidarietà dei cittadini della comunità di Arpaise verso chi soffre di queste problematiche, un grazie di cuore doveroso ai soci e alle ragazze del Servizio Civile della Pro Loco, già volontarie e socie della stessa Pro Loco di Arpaise”.