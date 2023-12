Da Foglianise in Vaticano: la Natività in paglia intrecciata di Tommaselli L'Esposizione Internazionale “100 Presepi in Vaticano”, allestita sotto il Colonnato del Bernini

L'Esposizione Internazionale “100 Presepi in Vaticano”, allestita sotto il Colonnato sinistro del Bernini in Piazza San Pietro, ospita quest’anno anche la Natività realizzata dall'artista sannita Antonio Tommaselli. Nativo di Foglianise, diplomato all'Accademia di Belle Arti di Brera e attualmente maestro d'arte a Benevento presso l'associazione culturale "Artistica Leonardo", Tommaselli presenta la Natività come un vero è proprio set teatrale. Ispirata al Presepe Napoletano del 700, con i figuranti dipinti a mano e rivestiti in paglia intrecciata, l'opera rende onore anche alla città di origine dell'artista, Foglianise, con la sua celebre festa del grano.

La Mostra Internazionale, facente parte della rassegna "Il Giubileo è cultura", in preparazione al Giubileo del 2025, è stata inaugurata nel giorno dell’Immacolata ed è visitabile sino al 7 gennaio 2024.

Non poteva mancare il commento del primo cittadino di Foglianise Giovanni Mastrocinque: “Un plauso al nostro

concittadino, prof. Antonio Tommaselli, che ha presentato la nostra arte dell’intreccio della paglia nell’ambito della Mostra Internazionale “100 Presepi in Vaticano”. Questa esposizione – afferma Mastrocinque - fa parte delle iniziative culturali in preparazione al Giubileo del 2025. La Natività, in stile pastori napoletani del ‘700, è un capolavoro, un vero omaggio alle nostre radici e alla tradizione di Foglianise. Complimenti al prof. Tommaselli che con la sua abilità artistica conquisterà chi visita la mostra in Piazza San Pietro”.

E’ da evidenziare che la mostra “100 presepi in Vaticano” accoglie presepi provenienti da oltre 22 Paesi del Mondo Italia, Croazia, Spagna, San Marino, Ucraina, Irlanda, Slovenia, Ungheria, Polonia, Estonia, Germania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria, Russia, Stati Uniti, Colombia, Taiwan, Venezuela, Filippine, Guatemala e Paraguay. Quindi è una bellissima soddisfazione sapere che tra le opere provenienti dai 22 Paesi del mondo sia stata scelta, su oltre 300 opere ‘candidate’, anche la creazione del maestro Tommaselli.