A Sassari dirige Galipò di Firenze "Quinto anno" esperto. Al Var ci sono Ghersini di Genova e Longo di Paola

Sarà il quinto anno Simone Galipò di Firenze a dirigere la sfida di ritorno a Sassari tra Torres e Benevento. Il “fischietto” fiorentino ha già diretto il Benevento in questa stagione, nella trasferta di Foggia, il 26 ottobre, terminata col punteggio di zero a zero. Al suo attivo 70 direzioni in Lega Pro, che hanno visto per 22 volte vincere la squadra di casa, per 19 quella in trasferta. I pareggi sono stati 29. Galipò ha decretato finora 22 rigori e comminato 20 espulsioni. In questa post season gli è stato affidato il delicato play out tra Monopoli e Francavilla.

A coadivare Galipò saranno Alessandro Munerati di Rovigo e Federico Linari di Firense. Quarto ufficiale Andrea Ancora di Roma 1. Al Var ci sarà Davide Ghersini di Genova, assistente Var sarà Salvatore Longo di Paola.