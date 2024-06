Milan, Juve e Atalanta, chi evita il girone Sud? La Juventus ha già fatto sapere di non gradirlo per problemi logistici. Alla fine deciderà la sorte

Alla fine sarà certamente il sorteggio a decidere in quali raggruppamenti di serie C saranno assegnate le formazioni under 23 di Juventus, Milan e Atalanta. E' stato uno dei tempi del Consiglio Federale di ieri, nel corso del quale è stato ratificata l'esclusione dell'Ancona e dato pressochè per certo l'inserimento del Milan al suo posto. La Juventus ha fatto sapere di non gradire una sua eventuale collocazione nel girone meridionale: alla base di questa volontà ci sarebbe una mera questione logistica. Dal capoluogo piemontese, attraverso l’aeroporto di Caselle, la Juventus avrebbe sottolineato il problema di collegamenti con il sud Italia, mentre gli spostamenti per Milan e Atalanta da Malpensa e Orio al Serio sarebbero maggiormente assistiti.

Come è noto le tre formazioni per regolamento della Lega Pro non potranno essere nello stesso girone di serie C. La decisione dovrebbe essere presa in occasione del prossimo consiglio di Lega in programma il 27 di giugno. Sempre più probabile, come abbiamo detto, che la suddivisione delle U23 venga effettuata tramite un sorteggio, magari con una serie di sbarramenti o specifici limiti.