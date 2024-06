Iarriccio agli Europei di basket master 45: in bocca al lupo di Mastella "Professionista vero, che ha formato tanti giovani"

"Un grosso in bocca al lupo al nostro concittadino Pietro Iarriccio che dal prossimo 21 giugno giocherà, a Pesaro, gli Europei di basket master 45. I convocati sono solo 14 e ciò testimonia il prestigio della convocazione ottenuta da questo atleta beneventano", lo scrive in una nota il sindaco Clemente Mastella.

"Iarriccio è stato cestista professionista e oggi con l'Asd Smile Basket School forma tanti giovani e insegna loro la pallacanestro. Complimenti a Pietro Iarriccio per questa nuova affascinante avventura sportiva".