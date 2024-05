Si insedia il nuovo comitato d'indirizzo di Città Spettacolo "Contare su maestri come De Giovanni e Paladino facilita realizzazione progetti ambiziosi"

Si è insediato il Comitato di Indirizzo della Fondazione Benevento Città Spettacolo, riunitosi insieme ai rappresentanti del Consiglio di Amministrazione nella serata di ieri presso il Salone delle Feste del Teatro Comunale “V. Emmanuele” di Benevento.

I membri del Comitato sono stati selezionati per la loro comprovata esperienza e competenza nei settori della cultura, dell’arte e dello spettacolo. Essi lavoreranno in sinergia con il CdA e le istituzioni locali, le associazioni culturali e i partner nazionali e internazionali per proporre le loro linee programmatiche delle attività della Fondazione.

Di seguito, i membri del Comitato di Indirizzo: lo scrittore Maurizio De Giovanni, l’artista Mimmo Paladino (collegatosi da remoto), l’avvocato e saggista Mario Collarile, il presidente di Strega Alberti, Giuseppe D’Avino, e la professoressa Rossella Del Prete, che ricoprirà anche il ruolo di referente tra Comitato e Consiglio.

Nel corso della riunione ha portato il suo saluto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e si è tenuto un confronto su idee, caratteristiche e pianificazione delle prossime attività e sulla definizione delle strategie a lungo termine.

Il presidente ed il direttore della Fondazione Benevento Città Spettacolo, Oberdan Picucci e Renato Giordano, hanno espresso il loro entusiasmo per questo nuovo capitolo: "L’insediamento del Comitato di Indirizzo rappresenta un passo fondamentale per la nostra Fondazione. Si è trattato di un incontro interessante ed edificante. Siamo orgogliosi di poter contare sull’impegno di comprovati artisti come i maestri Maurizio De Giovanni e Mimmo Paladino, insieme a personalità di spicco del nostro territorio che rappresentano delle eccellenze nei rispettivi ambiti. Siamo certi che, grazie alle competenze e alla passione dei membri del Comitato, riusciremo a realizzare progetti ambiziosi che contribuiranno a rendere Benevento un punto di riferimento nel panorama culturale italiano e internazionale”.

Il Comitato di Indirizzo inizierà immediatamente i lavori, tra le priorità vi sono la realizzazione della programmazione di eventi, l'incremento delle collaborazioni con istituzioni culturali e la promozione della città come destinazione turistica culturale.