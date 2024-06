San Salvatore in perfetto trend con dati provinciali: Forza Italia primo partito Il commento del consigliere La Fazia

“Nella comunità che ho l’onore di rappresentare in seno al Consiglio Comunale, alle recenti elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, Forza Italia ha raggiunto un risultato elettorale eccellente, grazie all’opera dell’onorevole Rubano e al grande impegno che ha sempre dedicato per la tutela degli interessi del territorio sannita".

Così Daniele La Fazia consigliere comunale di San Salvatore Telesino che prosegue "Forza Italia a San Salvatore Telesino, è risultato, il primo partito con 311 voti pari al 23,12% associato ad una grande affermazione anche in termini di preferenze per i candidati Tajani e Martusciello che hanno guidato il successo del partito in questa ultima consultazione elettorale. Il dato positivo nel nostro comune riflette la strepitosa performance del partito, nell’intera provincia. Anche nell’area telesina, dove si riscontra il grande successo a Telese Terme ad Amorosi con primati in termini assoluti e percentuali del 28,33% con 779 voti e del 34,48% con 593 voti. Nella stessa Faicchio dove, nonostante la presenza e l’impegno del Presidente della Provincia, Forza Italia ha conseguito una grande affermazione con il 24,11 % superando ampiamente il risultato del partito di Mastella relegato ad un misero quarto posto con 11,91% dei consensi. Se consideriamo il dato conseguito dal partito di Mastella, tuttora in maggioranza alla Provincia e nel comune capoluogo, che lo rilega con 209 voti al quarto posto nel comune di Telese con preferenze espresse di 566 voti per Martusciello e Sandra Mastella 126, con 47 voti al settimo posto nel comune di Amorosi con preferenze espresse di 324 voti per Martusciello e Sandra Mastella 13, con 123 voti al quinto posto nel comune di San Salvatore Telesino con preferenze espresse di 233 voti per Martusciello ampiamente superiori a quelle conseguite dalla candidata Sandra Mastella si rende ancora più evidente la positiva performance del nostro partito e l’arretramento sui territori di proposte politiche ancorate a vecchie logiche padronali ispirate all’esaltazione del familismo più becero. Tutto ciò ,oltre a rendere palese il crescente gradimento degli elettori sanniti del progetto politico di Forza Italia, ci responsabilizza rispetto ai prossimi appuntamenti elettorali, in particolare delle provinciali e regionali, dove il nostro partito sarà senza dubbio alcuno chiamato ad assumere un ruolo importante per l’intera comunità provinciale” ha concluso La Fazia.