Medici e infermieri in piazza per la prevenzione VIDEO Tanta partecipazione alla “II Giornata nazionale Fadoi/Animo”

In piazza per la prevenzione. Riscontro positivo per l'iniziativa “II Giornata nazionale della prevenzione Fadoi/Animo”, promosso dalla Fondazione FADOI, Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti e da Animo, Associazione Nazionale degli Infermieri di medicina, che si è tenuta in 20 città italiane, tra cui, in Campania, a Napoli e a Benevento.

“Un momento di grande utilità sociale, fondamentale per sensibilizzare la popolazione alla cultura della prevenzione che è un momento fondamentale per la gestione dei pazienti sul territorio” così Maria Gabriella Coppola, direttore Uoc Pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'ospedale San Pio e componente Fadoi.

“Medici e infermieri escono dall’Ospedale e scendono in piazza per aiutare i cittadini” rilancia il direttore generale del San pio Maria Morgante, mentre il presidente dell’Ordine dei Medici Luca Milano ha posto l'accento sull' “integrazione ospedale-territorio”.