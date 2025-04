Primavera, la rimonta non basta al Benevento: con l'Ascoli arriva un altro ko Sconfitta casalinga per i giallorossi contro i bianconeri

Benevento-Ascoli 3-5

Benevento: Giangregorio; Fastiggi (9'st Pellegrino), Ciurleo, Avolio, Nonga, Marrone (31'st Sasso), Rucci (23'st Masi), Borrelli, Sessa (9'st Battista), Francescotti, Balzano (9'st Milucci). A disp.: D'Alessio, Mirashi, Puca, De Stefano, Festino, Politi. All.: Iezzo

Ascoli: Dente; Nobile, Deriu, Dodde (19'st Finotti), Zagari (29'st Flaminio), Di Teodoro, Ciccanti, Lo Scalzo (29'st De Witt), Madonna (19'st Giacomazzi), Lattanzi, Gorika. A disp.: Chonne, Sciammarella, Valori, Nenci, Vallorani, Grasso, Colaiacomo. All.: Ledesma

Arbitro: Acquafredda di Molfetta. Assistenti: Bianchi di Pistoia e Linari di Firenze

Marcatori: 2'pt Zagari (A), 5'st, 50'st Gorika (A), 22'st Finotti (A), 32'st Francescotti (B), 33'st Milucci (B), 46'st su rig. Borrelli (B), 49'st Flaminio (A)

È stata una partita ricca di emozioni quella vissuta all'Avellola tra Benevento e Ascoli, ma terminata con un risultato negativo per la squadra di Gennaro Iezzo. Gli ospiti hanno fatto la voce grossa, passando in vantaggio dopo cinque minuti con una rete di Zagari e raddoppiando al 5' della ripresa con Gorika. Come se non bastasse, i bianconeri di Ledesma hanno siglato lo 0-3 al 22' con Finotti. Quando tutti pensavano che la partita fosse ormai finita, il Benevento ha avuto l'incredibile forza di riequilibrare l'incontro. Al 32' Francescotti ha accorciato le distanze, poi un minuto dopo Milucci ha raddoppiato per il Benevento. In pieno recupero, Borrelli ha siglato il gol del 3-3, compiendo una clamorosa rimonta. L'entusiasmo dei giallorossi è scemato a pochi istanti dal triplice fischio, quando Flaminio e Gorika hanno siglato due reti, portando il punteggio sul definitivo 3-5. Per il Benevento è la terza sconfitta consecutiva e adesso la qualificazione ai play off è a rischio, considerato che il Pescara è distante soltanto una lunghezza.

Primavera 2, la classifica:

Frosinone 58

Ascoli 50

Napoli 48

Ternana 48

Benevento 40

Pescara 39

Pisa 35

Palermo 35

Spezia 34

Cosenza 33

Salernitana 30

Avellino 28

Crotone 26

Perugia 26

Bari 23

Monopoli 21