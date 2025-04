Cavese ko, per il Benevento play off matematici Il beneventano Bruno sbanca Picerno e fa un piacere ai giallorossi

La vittoria del Catania al Lamberti (gol di Jimenez), allontana il Benevento dal quinto posto, ma gli regala la matematica certezza dei play off. Per molti è una magra consolazione, ma rimane un traguardo concreto raggiunto. Qualunque sia l'epilogo che ci sarà nella post season. La Cavese si dispera per la traversa colpita da Chiricò in pieno recupero. Anche il pari avrebbe regalato il passi per i play off ai giallorossi.

Il “regalo” più gradito invece arriva da un beneventano doc, Alessandro Bruno che guida il Latina alla vittoria e sbanca il campo di Picerno. Segna in apertura l'ex Ciko, raddoppia Bocic coi lucani in dieci per l'espulsione alla fine del primo tempo del portiere Merelli. il gol della bandiera è di Bernardotto su rigore nel finale. Il Picerno rimane al sesto posto a quota 47, ma la settimana prossima osserva un turno di riposo così come il Catania che ha raggiunto quota 50.

Nella foto Alessandro Bruno, tecnico del Latina