Nell'ultima tornata elettorale il Pd primo partito a Castelvenere La riflessione del gruppo dirigente del Circolo PD “David M. Sassoli”

"Il Circolo territoriale “David M. Sassoli” del Partito Democratico di Castelvenere, in Valle Telesina, è molto soddisfatto del risultato elettorale che ha conseguito il PD nella Comunità locale alle elezioni europee, attestatosi al primo posto, conseguendo una percentuale corrispondente a quella nazionale".

Così il segretario Di Brigida con il gruppo dirigente del Circolo PD “David M. Sassoli” che prosegue "Il segretario e tutto il gruppo dirigente del Circolo ringraziano le cittadine e i cittadini castelveneresi che si sono recati ai seggi e hanno votato il simbolo PD e gli ottimi candidati e candidate risultati poi eletti.

Ringraziano poi, in maniera particolare, le iscritte e gli iscritti al partito che si sono impegnati in questi mesi, in vista dell’appuntamento con l’Europa, a partecipare e rendere viva la presenza del PD nella Comunità, anche attraverso l’inaugurazione, nell’autunno scorso, con la partecipazione del senatore Antonio Misiani, della nuova sede territoriale, intitolata al grande europeista David Sassoli e in ricordo della nostra giovane dirigente avv. Gina Carlo. L’affermazione significativa del PD a Castelvenere, come in tante comunità sannite e in Campania e nell’intero Mezzogiorno, è il risultato di un lavoro collettivo, di un rapporto continuo con il popolo e con il territorio, con la parte sociale che più soffre, insieme al retto e trasparente operare di chi rappresenta la nostra comunità politica nell’Amministrazione locale.

Il Partito Democratico, soprattutto qui al Sud e nelle nostre zone interne, crescerà e avrà un ruolo determinante se diventa un grande partito popolare di massa: radicato nei territori, percepito dai giovani, dalle donne, dai lavoratori tutti, dalle nostre comunità come una forza collettiva solidale e utile a difendere e realizzare i diritti costituzionali, a contrastare Autonomia differenziata e Premierato, a garantire servizi sociali essenziali per la salute e la vivibilità nel territorio, crescita culturale e solidarietà sociale, futuro sicuro per le nostre giovani generazioni. E’ questo il segno che cogliamo dal promettente risultato elettorale".