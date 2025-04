Serie C, ecco la 36a: decisiva per la B Si comincia domani pomeriggio con Picerno e Catania a difesa del quinto posto

Tre partite domani, quattro domenica e una lunedì. Il programma è stringato rispetto agli altri gironi. Ci sono due partite in meno e si vede: a ri posto rimarranno Juventus Next Gen e Messina.

IL CATANIA RISCHIA AL LAMBERTI

SABATO. Si comincia dunque domani pomeriggio con due sfide importanti che possono dire molto in chiave play off e specificamente nelle posizioni che vanno da quinto posto in giù. Apre il Picerno di Tomei che è letteralmente inebriato dalla possibilità di giocare i primi due turni dei play off nel suo piccoli fortino: i lucani ricevono il Latina del beneventano Bruno, che è tornato in terra pontina per riscrivere una storia che fu brillante quando indossava la maglietta nerazzurra. L'altra partita delle 15 è quella del Lamberti di Cava dei Tirreni dove sarà di scena un Catania che si sta ancora leccando le ferite della sconfitta interna contro l'Avellino. Gli etnei anelano al quinto posto, ma giocano solo due partite ed entrambe in trasferta: la prima a Cava, la seconda all'ultima giornata a Potenza. Nulla di più difficile.

L'ultima sfida del pomeriggio (17,30) è quella tra Giugliano e Sorrento. Un derby che vale soprattutto per i gialloblù che aspirano ad un posto nei play off.

SFIDA INCROCIATA PUGLIA-CAMPANIA PER LA B

DOMENICA. La giornata festiva della serie C si apre alle 17,30 con Potenza-Casertana, sfida che vale una posizione migliore nella griglia dei play off per i lucani e la salvezza per i ragazzi di Iori. Una vittoria della squadra di Terra di Lavoro regalerebbe addirittura la matematica permanenza in C, visto che il Messina riposa. Alla stessa ora c'è Trapani-Altamura: i sicilianoi hanno la possibilità di fare un altro piccolo balzo in classifica, i pugliesi sembrano in disarmo.

Alle 19,30 c'è in palio la serie B. Contemporaneamente l'Avellino ospita il Monopoli, il Cerignola se la vede col Benevento. Sfida incrociata Puglia-Campania. Gli irpini hanno una chance grandissima di mettere l'ipoteca sulla promozione diretta, ma devono fare i conti con la difesa più forte del campionato. Al Monterisi il Cerignola non ha alternative alla vittoria: deve battere i giallorossi e sperare che al Partenio accada qualcosa di sorprendente.

CHIUDE IL FOGGIA AUTOGESTITO

LUNEDI'. Il monday night si disputa allo Scida. Crotone a difesa del proprio quarto posto, che strizza l'occhio addirittura al terzo, Foggia che è arrivato in Calabria in auto gestione dopo l'abbandono da parte del presidente Canonico. Pronostico vietato.

TUTTE LE PARTITE DELLA 36A GIORNATA

Sabato 12

Picerno (47) – Latina (28) (sabato 12 aprile alle ore 15)

Cavese (38) – Catania (47) (sabato 12 aprile alle ore 15)

Giugliano (40) – Sorrento (35) (sabato 12 aprile alle ore 17.30)

Domenica 13

Potenza (46) – Casertana (26) (domenica 13 aprile alle ore 17.30)

Trapani (35)– Team Altamura (34) (domenica 13 aprile alle ore 17.30)

Avellino (66) – Monopoli (54) (domenica 13 aprile alle ore 19.30)

Audace Cerignola (64) – Benevento (46) (domenica 13 aprile alle ore 19.30)

Lunedì 14

Crotone (51) – Foggia (30) (lunedì 14 aprile alle ore 20.30)

Turno di riposo

Juventus Next Gen e Messina