Il Benevento pronto a rifare il look all'attacco E' il reparto che ha mostrato le maggiori difficoltà nella scorsa stagione

(frasan) Migliorare il computo totale dei gol. Andare oltre i 9 di Lanini, i 5 di Ciciretti, Ferrante, e Ciano, i 3 di Bolsius, i 2 di Marotta e quelli unici di Starita e Perlingieri. 31 gol in totale, play off compresi, per 8 attaccanti, in media meno di 3 a testa. Troppo poco per una squadra che vuole raggiungere traguardi importanti. E' per questo che Carli ha rivolto il mirino verso attaccanti di categoria, prime e seconde punte, esterni d'attacco, che possano garantire cifre migliori. Nel calcio, si sa, non c'è mai certezza che questo avvenga, ma nella ricerca di un attaccante non si può fare altro che affidarsi alla sua buona predisposizione alla manovra e alle statistiche realizzative degli anni precedenti.

Il Benevento i suoi frombolieri da confermare li ha più o meno già scelti: Lanini, che ha altri due anni di contratto, ovviamente non si tocca, così anche il giovane Perlingieri, che è il futuro e allo stesso tempo il presente della squadra giallorossa. Conferma anche per Starita (altri due anni anche per lui), che è atteso ad un riscatto dopo la balorda mezza stagione in giallorosso (con 11 gol all'andata nelle file del Monopoli). A questi va aggiunto Amato Ciciretti, che dopo essere tornato a fare con gioia quello che più gli piace (giocare al pallone), è pronto a riprendersi il posto che gli spetta tra i giocatori in grado di fare la differenza: il suo procuratore Pisacane sta trattando per lui la riconferma, che è ciò che vogliono fortemente giocatore e società. Rimangono dunque due/tre posti disponibili in attacco, con uno sguardo interessatissimo ad una prima punta che sappia riempire l'area e fare anche a sportellate con i difensori rudi della C. E' un po' quello che è mancato alla squadra giallorossa nella scorsa stagione, vale a dire l'alternativa ad un gioco solo e sempre manovrato, con un attaccante in grado di trasformare anche un'azione “sporca” in gol. Ovvio che si cerchino anche esterni capaci di tramutare in gol la loro azione offensiva e di saper legare il gioco dei centrocampisti con le loro capacità realizzative. Il lavoro di Carli e Innocenti sotto questo aspetto è frenetico. Non resta che attendere gli annunci che tutti attendono.