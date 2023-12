San Salvatore Telesino, il bilancio dei primi mesi III mandato sindaco Romano Prima pietra per la zona industriale, edilizia scolastica e viabilità

Edilizia scolastica, viabilità ed iniziative ”immateriali” che riguardano il tessuto socio-economico. L’Amministrazione comunale di San Salvatore telesino, mantenendo pienamente fede ai contenuti dei “palchi”, avvia con grande verve la terza consiliatura targata Fabio Romano. Primi sei mesi di mandato molto fattivi per l’Esecutivo che ha assistito alla ultimazione, per iniziare, di due importanti cantieri: ad essere stati completati sono stati i lavori svoltisi presso il plesso di via Bagni della Medie (attualmente in uso alle Elementari) che sono consistiti nell’abbattimento e nella ricostruzione dell’area uffici nonchè nell’adeguamento, efficientamento energetico e ristrutturazione dell’ala aule e nella realizzazione di un campetto polivalente a uso della studentesca. Terminate anche le opere presso l’Infanzia del Capoluogo che hanno riguardato l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico. Al prossimo “start”, proseguendo, l’abbattimento e la ricostruzione dell’Infanzia di Cese San Manno e, sempre in tema di strutture scolastiche, analogo intervento è prossimo ad essere attivato anche presso le Elementari di via Bagni. Posta la “prima pietra” nella zona industriale – l’azione andrà a rendere ancora più attrattivo il già importante polo produttivo cittadino – sarà nelle prossime settimane tagliato il nastro anche dell’opera che, per un milione di euro circa, consentirà di riqualificare parte della viabilità cittadina. Attivato, per il resto, anche il servizio di Bike sharing che farà da “spalla” ad un concept di turismo sostenibile; Allo stesso modo è stato anche approvato il regolamento per il funzionamento del Forum dei Giovani, “soggetto” che andrà a favorire la partecipazione della “fascia” verde della popolazione alla vita attiva della Comunità, e ratificata la nascita del Distretto del commercio, passaggio che aprirà ad importanti benefici per gli esercenti locali. “Continuiamo con impegno e grande abnegazione – fa presente Romano – a lavorare nell’ottica di avvicinare il paese alle esigenze dei suoi cittadini innalzando la qualità dei servizi ed innovando il patrimonio pubblico. Il tutto non andando a impattare gli equilibri del Bilancio”