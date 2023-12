San Salvatore Telesino: un fine anno dedicato a giovani Le elezioni del Forum e le iniziative per i più piccoli

San Salvatore Telesino ed un fine anno che guarda con particolare attenzione alle fasce giovani e giovanissime della popolazione. L’elezione del Forum dei Giovani e le iniziative per il Natale, tra le altre, ad arricchire gli ultimi mesi del 2023.

Il 21 dicembre è in programma l’elezione dei componenti del Forum. Il seggio sarà operativo tra le ore 10 e le ore 19 presso la Sala consiliare del Municipio. “Quanti volessero candidarsi per essere eletti nell’Assemblea (la possibilità è rivolta a coloro che sono compresi tra i 16 anni di età compiuti ed i 34) potranno – viene precisato in una nota - presentare la candidatura entro le ore 13 di mercoledi 20 Dicembre”.

Dai ragazzi del Forum ai piccoli di “A Christmas Carol”. Sono aperte le iscrizioni, infatti, per la terza edizione del progetto dedicato alla fascia 5-11 anni. Per loro il Comune di San Salvatore telesino mette a disposizione attività ludiche e socio-educative.