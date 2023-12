Musica e fede: si ritrovano nel Sannio le Città Marciane A San Marco dei Cavoti la rassegna delle corali

Promuovere l’antico culto per San Marco evangelista e, tramite un continuo scambio interistituzionale: i territori, le bellezze storico-artistiche e le produzioni enogastronomiche dei Comuni aderenti, favorendone lo sviluppo turistico, religioso e culturale.

E' l'intento della rete delle Città Marciane che raccoglie oltre 20 comuni di diverse regioni d'Italia.

Ieri il sodalizio ha vissuto, nel Sannio, un importante appuntamento: si tratta della III Rassegna delle Corali delle Città Marciane che si sono esibite nella chiesa madre di San Marco dei Cavoti, in occasione della Festa del Torrone e del Croccantino.

Tante le realtà coinvolte che hanno presenziato all'appuntamento con i diversi amministratori. La Rete raccoglie: Afragola (Na), Avenza borgo di Carrara (MS), Camerota (Sa), Caprarica di Lecce (Le), Cellino San Marco (Br), Cetraro (Cs), Cropani (RC), Futani (Sa), Latina, Lei (Nu), Manocalzati (Av), Ollastra (Or), Pacentro (Aq), Petriolo (MC), Ruffano (Le), San Marco Argentano (Cs), San Marco D’Alunzio (Me), San Marco dei Cavoti (Bn), San Marco Evangelista (Ce), San Marco la Catola (Fg) Sonnino (Lt) e Torricella (Ta), ed è guidata dal Presidente Marco Rizzo sindaco di Castellabate e dall'Assistente Ecclesiastico Don Antonio Quaranta, Parroco di Torricella.

Un progetto che, come evidenziato dai diversi amministratori, punta anche a sviluppare i rapporti tra i diversi comuni coinvolti. “Occasioni di confronto e crescita importanti” come ha chiarito il sindaco di San Marco dei Cavoti Angelo Marino, mentre il sindaco di Castellabate e presidente dell'associazione, Marco Rizzo ha messo l'accento sull'importanza di una rete “capace di spezzare l'isolamento e promuovere un percorso comune”.