Trova soldi per strada, li consegna ai carabinieri: "Esempio di questo Natale" Il sindaco: "Orgoglioso di questo concittadino". La somma può essere ritirata in stazione CC

Se onorare il Natale vuol dire comportarsi da cittadino modello, allora il telesino che si è recato presso la locale stazione dei Carabinieri, per consegnare una somma di denaro rinvenuta per caso in città, è sicuramente l’esempio reale di ciò che intendeva Charles Dickens.

Calza a pennello una delle citazioni più famose e copiate dello scrittore inglese: “Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno”. Non sappiamo se quel cittadino autore di un gesto nobile quanto encomiabile si comporterà così per tutto l’anno, ma che lo abbia fatto proprio in prossimità del Natale serve ad accendere i cuori e ad alimentare speranze.

“Bisogna essere sicuramente grati a questa persona, per un gesto che non è scontato, anche se dovrebbe essere normale, di prassi per ogni individuo – commenta il sindaco di Telese, Giovanni Caporaso -. Diciamo che quest’anno, quando parleremo del Natale ai nostri figli, potremo utilizzare questa storia accaduta a Telese per spiegare loro cosa significa essere donne e uomini retti. Mi sia consentito, infine, sottolineare, non senza un pizzico di sano orgoglio, quanto i valori dell’onestà e della bontà siano ancora così forti nella nostra comunità”.

La somma di denaro, probabilmente oggetto di furto o di smarrimento, rinvenuta a Telese Terme e consegnata presso la locale stazione dei Carabinieri, potrà essere ritirata dal legittimo proprietario, il quale, naturalmente, come da prassi dovrà fornire ai militari dell’arma tutti i dettagli richiesti.

Intanto, un po’ di quella magia del Natale è già scesa su Telese.