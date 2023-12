Medi - Livatino: "Dimensionamento non penalizzi territorio già svantaggiato" Il commento della dirigente Cirocco in occasione del pranzo di Natale

Pranzo di Natale per il personale ATA dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Medi -Livatino” di San Bartolomeo in Galdo. Il pranzo, che precede solo di qualche giorno le festività natalizie, è stata anche l’occasione per parlare del momento delicato che vive il mondo della scuola con i provvedimenti stringenti previsti dal dimensionamento scolastico.

“In questi giorni si deciderà il futuro delle scuole del nostro territorio – afferma la Dirigente Cirocco – ed è un momento particolarmente importante. Ritrovarsi a tavola con il personale ATA dell’Istituto “Medi – Livatino” è la dimostrazione di come in una scuola si può fare squadra per il solo interesse degli alunni e dei loro genitori. Spero tanto - conclude la Dirigente scolastica - che le decisioni che verranno assunte con il Dimensionamento scolastico non andranno a penalizzare un territorio già di per se svantaggiato come il Fortore”-.

La Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi, Rossana Greco ha sottolineato: “Tutti i giorni il lavoro che viene svolto dal personale ATA è indispensabile per il buon funzionamento di una scuola. Il fatto che ci siamo ritrovati a tavola per lo scambio degli auguri di Natale e vivere qualche ora di serenità è stato davvero un momento piacevole. Colgo l’occasione per rivolgere a tutti loro ed alle rispettive famiglie gli auguri di un sereno Natale”.

Il tutto si è concluso con un brindisi finale e con la foto di gruppo per immortalare un momento di serenità e amicizia.