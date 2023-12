Vitulano. Per Natale un biglietto per il cinema offerto dal Comune Omaggio dell'amministrazione guidata dal sindaco Scarinzi per scuole elementari e medie

I bambini delle scuole elementari e medie di Vitulano troveranno sotto l'albero di Natale un biglietto per il cinema offerto dall'Amministrazione comunale. Questa è stata l'idea del sindaco Raffaele Scarinzi per l'anno in corso per contribuire alla formazione e alla cultura nel senso più ampio dei giovani discenti. Il cinema rappresenta un veicolo formidabile di messaggi e ha il merito di arrivare in maniera più diretta e suggestiva alle sensibilità delle persone. Dovrebbe rappresentare uno strumento educativo abituale. In occasione della consegna dei biglietti, questa mattina il sindaco ha voluto salutare e porgere gli auguri a tutti gli operatori scolastici presenti ringraziandoli per il loro impegno costante in un ambito delicato e nevralgico della nostra società.