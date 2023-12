Dugenta: il consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2024/2026 Il sindaco Di Cerbo: risultato in netto anticipo

Il consiglio comunale stasera si è riunito su disposizione del Presidente per discutere sette punti all’ordine del giorno, tutti deliberati favorevolmente. L’argomento più importante ha riguardato l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026. “Attraverso l’intesa raggiunta con tutti i nostri consiglieri e l’intesa raggiunta con gli uffici, siamo riusciti ad approvare il bilancio di previsione del prossimo anno, in netto anticipo rispetto alla media essendo uno dei primi Comuni a farlo – dichiara il sindaco Clemente di Cerbo - È un dato storico, a mia memoria mai successo, che indica una capacità incredibile di questa amministrazione nella programmazione e gestione della cosa pubblica. Il bilancio comunale gode di ottima salute, riuscendo a determinare ogni anno un avanzo che impieghiamo per opere in favore della collettività. Con l’approvazione di questo importante strumento, avremo 365 giorni per riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo programmati e lavorare con estrema determinazione, senza affanni. Da sottolineare la continua progettazione che ci consente di arricchire il programma triennale delle opere pubbliche utili al territorio e candidarle a finanziamenti sovracomunali. Anche la programmazione del personale è considerevole, con l’innesto di altre tre unità nel corso d’anno che segue le quattro risorse impiegate in questi ultimi anni, con un’età media dei dipendenti invidiabile.”

Gli altri punti all’ordine del giorno riguardano la ratifica di una variazione di bilancio 2023, la ricognizione delle partecipazioni pubbliche, l’approvazione di un protocollo operativo per l'emergenza e le calamità con il Ministero dell'Interno per stabilire nell’area del campo sportivo, appositamente infrastrutturata dall’Ente, un campo in caso di emergenze provinciale e l’approvazione di un progetto di messa in sicurezza del territorio con opere di mitigazione del rischio idrogeologico tramite opere di drenaggio urbano. Infine il sindaco si è congratulato con il segretario comunale Carlo Piscitelli per la nomina ricevuta questa mattina a segretario generale del comune di Caivano.