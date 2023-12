Bucciano, il sindaco Matera "Ci attende 2024 di grandi obiettivi" Il commento del primo cittadino Pasquale Matera sugli esiti dell'ultima seduta consiliare

"Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione, entro il termine originariamente previsto del 31 Dicembre 2023, del bilancio di previsione 2024-2026. Soddisfatto per quanto fatto in poco più di sei mesi, naturalmente sulle solide fondamenta lasciate dalla precedente Amministrazione che hanno fatto del Comune di Bucciano un ente solido con condizioni di bilancio equilibrate e risorse finanziarie floride".

Così il sindaco di Bucciano Pasquale Matera nel commentare gli esiti dell'ultima seduta consiliare che ha assistito all'approvazione del documento contabile passato con nove voti favorevoli ed una sola astensione da parte del consigliere espressione della minoranza.

"Tutto ciò - prosegue Matera - consentirà di gestire il 2024 in tranquillità e lavorare per raggiungere gli importanti obiettivi programmati, tra i quali numerose opere pubbliche, la costituzione di una Comunità Energetica ed il potenziamento dell'efficientamento energetico sugli edifici pubblici e sulle strutture sportive, il completamento della rete fognaria, la riqualificazione della rete stradale ed altro ancora".

Un risultato che, spiega il Primo Cittadino buccianese, "certifica la buona amministrazione che da anni caratterizza il Comune di Bucciano, consentendoci di lasciare immutate le aliquote delle imposte e le tariffe dei servizi a domanda individuale".

"Un ringraziamento a tutti gli uffici comunali - incalza Matera - che, nonostante da tempo lavorino sotto organico per i numerosi pensionamenti che ci sono stati, non fanno risentire alcun calo di efficienza. Un grazie particolare all'ufficio finanziario che ha elaborato un bilancio estremamente puntuale e rigoroso nel rispetto della norma e delle esigenze di mandato dell'amministrazione.

Un ringraziamento anche al revisore dei conti che ha lavorato in collaborazione con l'ufficio finanziario certificando la genuinità di questo bilancio".

Diversi gli obiettivi che nel medio e lungo termine figurano nell'agenda amministrativa buccianese.

Strategica sarà pertanto l'attenzione alle risorse ed alle possibilità sovracomunali.

In tal senso Matera fa presente che nei prossimi giorni si provvederà a trasmettere la manifestazione di interesse per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale da utilizzare e specializzare sull'attuazione dei fondi europei per la realizzazione di progetti per la coesione, che avverrà attraverso un concorso nazionale per il rafforzamento della dotazione organica i cui costi gravano sul Programma nazionale di assistenza tecnica capacità per la coesione 2021-2027 (PN CapCoe) cofinanziato dall'Unione europea.

In finale dal sindaco sono venuti "gli auguri più sinceri all'intera Comunità di Bucciano per le imminenti festività natalizie e per un 2024 che sia ricco di opportunità per tutti, con il pensiero rivolto principalmente alle famiglie che vivono momenti di difficoltà e di disagio affinché possano superarli al più presto".