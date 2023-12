Babbo Natale porta sorrisi e doni ai bimbi del reparto di Pediatria del San Pio L'iniziativa del Comune di Montesarchio in collaborazione con associazioni e aziende

Un Babbo Natale della solidarietà quello del Comune di Montesarchio, che grazie alla collaborazione con le associazioni locali porta un sorriso ai bimbi del reparto di pediatria del San Pio:

"Grazie al grande impegno dei volontari della Biblioteca Comunale “amicolibro” di Montesarchio e alla grande generosità dei cittadini che hanno aderito all'iniziativa, Babbo Natale è arrivato in corsia, con tante dolci sorprese per i piccoli pazienti.

L'iniziativa, organizzata dal Comune di Montesarchio con l’assessore all’infanzia Morena Cecere, e dall’associazione “L’Infinito di Manuel, con il Presidente Michele Cuozzo, ha permesso di consegnare doni da parte del cittadini di Montesarchio ai bimbi della Uoc di Pediatria dell'Ospedale San Pio di Benevento.

Un momento significativo ed emozionante, testimonianza dell’affetto della nostra comunità per i bambini che hanno dovuto trascorrere le festività natalizie in ospedale.

Un ringraziamento al direttore generale, dottoressa Maria Morgante, al direttore sanitario Edvige Cascone, al direttore dell'Uoc di Pediatria Mariagiovanna Limongelli, al personale sanitario con i medici e gli infermieri intervenuti. Un sentito ringraziamento a Michele Pavone, per la particolare sensibilità nella promozione dell’iniziativa, ai dipendenti della Cosmind srl che hanno aderito all'iniziativa attraverso la personale partecipazione dott. Clementina Donisi, a Roberta Gisoldi, al Babbo Natale e ai folletti dell’associazione L’Infinito di Manuel, per aver donato gioia e sorrisi ai piccoli pazienti del reparto di pediatria nel giorno di Natale".