San Salvatore Telesino: grande entusiasmo per il Forum dei Giovani Neo Presidente dell'organismo è Francesco Lunardo

Grande successo per la costituzione del Forum dei Giovani del Comune di San Salvatore Telesino, svoltasi prima del Santo Natale; tangibili l’entusiasmo e la voglia di attivarsi dei giovani telesini con oltre 70 adesioni. Hanno votato presso il seggio costituito nella Sala Consiliare del Municipio il 91% degli iscritti che hanno scelto 6 membri per la costituenda consulta giovanile. Eletti: Luca Canelli, Francesco Contestabile, Francesca Cutillo, Elena Maria Gambuti, Francesco Lunardo e Matteo Pacelli.

Ai sensi del Regolamento del “Forum dei giovani” approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr° 48 del 14 novembre scorso con le elezioni dei Consiglieri si è costituito il Coordinamento: Francesco Lunardo Presidente del Forum e Luca Canelli Vice Presidente. Alla presenza del Sindaco Fabio Romano e di tutti i Consiglieri Comunali si è avuta la proclamazione degli eletti ed è stata svelata la nuova identità visiva del Forum. il “nuovo logo” che identificherà il Forum sansalvatorese, costruito su tre elementi cardine dell’albero della vita che rappresentano il principio ermetico fondamentale “come in alto cosi in basso”; proprio per il profondo legame fra le radici e la chioma: le radici come radicamento nel territorio, la chioma come rami che vanno verso il cielo, mentre le foglie rigogliose come ali stilizzate che vanno verso il futuro.

“Siamo stati onorati di aver avuto il consenso plenario dei votanti, occasioni come queste rappresentano importanti momenti di coinvolgimento attivo dei giovani di San Salvatore Telesino in una “piazza dinamica” in cui possono diventare i veri protagonisti di oggi e di domani. Questo il fine che il Forum si pone di perseguire nella propria azione quotidiana, anche attraverso collaborazioni con organi di rappresentanza politica e studentesca

a vari livelli, consulte e forum giovanili della regione e associazioni che operano nel contesto territoriale in diversi ambiti”. Questa è la prima dichiarazione di Francesco Lunardo neo Presidente del Forum dei Giovani.

“Con la riforma del regolamento promossa dall’Amministrazione Comunale insieme ai ragazzi, il Forum sarà molto rafforzato nei suoi poteri atti a incidere sulla programmazione delle politiche giovanili. Sono pronto, dobbiamo stare al loro passo…” ha dichiarato il Consigliere Comunale delegato alle Politiche Giovanili Stefano Avitabile “…con il nuovo Coordinamento guidato da Francesco Lunardo abbiamo un partner validissimo col quale disegnare insieme presente e futuro delle politiche giovanili, con i giovani e per i giovani.”

E’ grande la soddisfazione del Sindaco Fabio Romano : “…questa iniziativa rappresenta solo un punto di partenza dell’ampia programmazione di attività del Forum dei Giovani per i prossimi mesi a San Salvatore Telesino…” ha sottolineato il primo cittadino “…bisogna lavorare con i giovani, con le associazioni territoriali, e con tutti gli Enti locali. Sono certo che anche il nuovo Forum dei Giovani saprà interpretare le esigenze delle giovani generazioni della mia comunità. Da parte nostra rimane fermo l’impegno nella massima collaborazione e nel supporto dell’Amministrazione Comunale, come stiamo facendo da anni con tutte le iniziative di questo tipo…”.