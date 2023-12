Ferrante: "Appulo - Fortorina: potenziamo viabilità tra Puglia e Campania" "In fase istruttoria progettazione esecutiva per i lavori di completamento da svincolo San Marco"

“È attualmente in fase istruttoria tecnico-economica da parte sia di ANAS che della Direzione Strade del MIT, la progettazione esecutiva delle opere relative ai lavori di completamento della Strada Statale 212 dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti. La direttrice Appulo Fortorina sarà così interessata da importanti lavori per il potenziamento del collegamento tra la Campania e la Puglia, il miglioramento dell’accessibilità dell’area del Fortore e l'innalzamento del livello di sicurezza stradale. La progettazione esecutiva sarà validata a fine gennaio 2024 e la consegna dei lavori è prevista per metà febbraio. "Registriamo - afferma il Sottosegretario di Stato al MIT, Tullio Ferrante - un risultato significativo a favore delle aree interne, oggetto di azioni dirette al sostegno della competitività territoriale sostenibile. Attraverso il potenziamento dell’offerta del servizio di mobilità, anche i territori più lontani dai poli di servizio essenziale primario vedranno accrescere la propria attrattività agli occhi di nuove attività economiche e produttive, in linea peraltro con il più ampio impegno da parte dell’esecutivo a contrastare il declino demografico. Il Governo - nell’ambito di una strategia volta alla coesione territoriale – continua nell’opera di contrasto alla marginalizzazione delle aree interne, supportando investimenti che possano incentivare la promozione e la tutela della ricchezza di questi territori”, ha concluso Ferrante.