Successo per il Presepe Vivente di Beltiglio Cataudo: “Evento che ha incantato, un plauso di cuore agli organizzatori”

Grande successo per la seconda edizione del Presepe Vivente presso la località Martini del Comune di Ceppaloni. In un’atmosfera suggestiva, tantissime persone hanno visitato il piccolo borgo lasciandosi trasportare da un’ambientazione suggestiva e d’altri tempi. Tantissimi i complimenti agli organizzatori che, riunitisi in un comitato spontaneo, hanno svolto un grandissimo lavoro per ricreare l’ambientazione, attraverso i costumi, le luci, le locande e botteghe.

Ai complimenti si aggiunge anche il Sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo. “Voglio congratularmi ed esprime, a nome mio e dell'intera amministrazione, il più vivo apprezzamento ai cittadini di Beltiglio, con la collaborazione di tutta la comunità di Ceppaloni che, riunitisi in un comitato spontaneo, hanno contribuito a rendere queste festività natalizie un momento di vera aggregazione e socialità, attraverso varie iniziative che hanno coinvolto, tra organizzatori e partecipanti, decine di concittadini di tutte le età”, dice il Primo Cittadino.

“Particolarmente suggestivo - aggiunge Cataudo - il Presepe Vivente allestito presso la località Martini. Atmosfere calde ed accoglienti che hanno incantato, nelle serate del 29 e 30 dicembre, centinaia di visitatori. Un lavoro non indifferente reso ad esclusivo vantaggio della nostra vivace comunità e non solo. Un plauso di cuore agli organizzatori e partecipanti tutti per l'impegno profuso in questa lodevole iniziativa. Sempre più orgogliosi di fare parte e rappresentare questa splendida comunità, l'amministrazione tutta garantisce il massimo sostegno ad iniziative come questa, che dimostrano come lo spirito di comunità possa consentire il realizzarsi di piccoli ‘miracoli’”, conclude il Sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo.