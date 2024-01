Pro Loco Paupisi: assegnati 2 giovani del servizio civile, al via le domande Orsillo: inseriti per il quinto anno consecutivo nel nuovo bando per il Servizio Civile Universale

“È con grande gioia e grande entusiasmo che accogliamo la notizia di essere stati inseriti per il quinto anno consecutivo nel nuovo bando per il Servizio Civile Universale. Quest’anno 2 giovani avranno la possibilità di svolgere il loro servizio civile presso la Proloco di Paupisi Aps”.

Ad annunciarlo è Dario Orsillo, Presidente della Pro Loco. “Sarà un’importante opportunità di collaborazione e di crescita attraverso il contributo al bene della comunità – commenta Orsillo - e siamo sicuri che i nostri giovani non si faranno sfuggire questo senso di appartenenza e di responsabilità verso Paupisi e quindi un modello di impegno e rinnovamento civile per tutta la nostra società. Il servizio civile non è solo una scelta di volontariato – afferma Orsillo - ma è un “laboratorio di policy” a favore dei giovani, sia rispetto all’apprendimento in contesti informali sia rispetto agli esiti che esso produce in termini di occupabilità tramite la leva della cittadinanza attiva”. Orsillo poi sottolinea che “Attualmente i ragazzi del servizio civile stanno espletando una ricerca genealogica sulle famiglie di Paupisi oltre naturalmente a portare avanti i progetti previsti. Stanno facendo un lavoro approfondito e minuzioso nella ricerca delle origini e la ricostruzione della storia familiare dei paupisani. Questa ricostruzione del filo genealogico rappresenta il primo passo per avanzare nella conoscenza dei propri antenati, diventando più profonda e ravvicinata attraverso la ricerca di documenti. Sono convinto - conclude Orsillo - che uscirà un grande lavoro, importante per la nostra comunità”. Tornando ai nuovi ragazzi del servizio civile gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 507,30. Per consultare la sintesi dei progetti si può visitare il sito web www.serviziocivileunpli.net Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 15 febbraio alle ore 14.