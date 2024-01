A San Salvatore Telesino nasce Circolo Sociale "L’età d’oro della vita" Il sindaco Romano: "Anziani motore che svolge lavoro costante e artefici di numerose attività utili"

E’ stata inaugurata la nuova sede del Circolo Sociale Polivalente “L’età d’oro della vita” di San Salvatore Telesino (BN) affiliato Ancescao con grandissima partecipazione, nel pomeriggio di sabato 13 nell’ex plesso scolastico di Via Bagni, della popolazione telesina.

La cerimonia ufficiale dell’apertura dei locali che ospitano la laboriosa associazione degli anziani è avvenuta all'interno di una struttura di proprietà comunale già oggetto di lavori di riqualificazione eseguiti dalla Amministrazione Romano.

Presenti il Vescovo Giuseppe Mazzafaro, i parroci Don Michele e Don Luigi oltre al Sindaco Fabio Romano, l’Assessore alle Politiche Sociali Annalisa Votto e tutti gli amministratori comunali e numerosi esponenti delle realtà associazionistiche di San Salvatore Telesino (Bn).

Paolo Malatesta insieme al Consiglio Direttivo e tutti i soci ha fatto gli onori di casa ospitando le numerose autorità intervenute. Il Consigliere Comunale Stefano Avitabile ha moderato l’evento dove la guida episcopale ha sottolineato: "È un'occasione per mettere insieme le forze. Insieme agli altri puoi fare grandi cose che sono, poi, quelle fatte con il cuore. La città di San Salvatore Telesino dimostra di essere amica degli anziani".

Il Presidente Paolo Malatesta oltre a ringraziare l’Amministrazione Comunale e tutte le associazioni territoriali ha evidenziato: “ In questa nuova e ampia sede possiamo realizzare molti dei nostri sogni e continuare l’ottimo lavoro dei nostri predecessori “ ha chiosato ancora Malatesta “…il nostro motto è fare sistema. Lavorare con le istituzioni e con le altre associazioni di San Salvatore Telesino per il bene e il progresso della comunità; voglio esprimere anche la nostra riconoscenza al Preside dell’Istituto Turistico Nazzareno Miele e alla Prof.ssa Patrizia Conti per la cortesia di aver accompagnato le alunne/hostess della manifestazione...”.

Il Sindaco di San Salvatore Telesino (Bn) Fabio Romano intervenendo alla inaugurazione della nuova sede ha ricordato ai presenti della rilevanza e del valore del Circolo Sociale Polivalente “L’età d’oro della vita “ quale cardine di integrazione e dialogo nell’intera Valle Telesina.

“Hnno ancora tantissimo da dare - ha evidenziato il primo cittadino riferendosi ai soci dell'associazione -, sono un motore in costante lavoro e artefici di numerose attività utili alla crescita sociale di San Salvatore Telesin... sono grato anche della presenza di S.E. Mazzafaro e lo ringrazio a nome di tutta la comunità per aver siglato il protocollo d’intesa per la costruzione, nelle aree limitrofe al nostro edificio religioso, della casa parrocchiale, oratorio e futuri luoghi di aggregazione. San Salvatore Telesino - ha concluso il sindaco Romano - è una comunità inclusiva e ricca di iniziative, sono orgoglioso di essere il Sindaco di questo centro perché tutte le forme di associazionismo locale hanno atteggiamenti di apertura e propositività…”.