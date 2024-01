Comunità Montana Fortore: formazione per gli operatori Spina: "Si rafforzano competenze e professionalità dei nostri operatori"

Presso la Comunità Montana del Fortore effettuata la consegna di 26 attestati agli operatori che hanno partecipato ai corsi di formazione organizzati dall'Ente Bilaterale Idraulici Forestali della Campania in collaborazione con Uncem ed altri organismi abilitati. In particolare, gli Idraulici Forestali del Fortore hanno partecipato in numero di 5 unità al corso di "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza", in 4 unità a quello di "Formazione Primo Soccorso" e in 17 unità quello di "Formazione teorico/pratico per operatori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote e cingoli .

"Esprimo un ringraziamento al presidente dell'Ente Bilaterale e di Uncem Campania Vincenzo Luciano - ha dichiarato il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina - per l'organizzazione degli eventi formativi tesi a rafforzare competenze e professionalità dei nostri operatori impegnati nei tanti cantieri dei comuni dell'Ente. Speriamo in un nuovo e positivo approccio della Regione Campania nei confronti degli enti delegati nel prezioso settore della forestazione". Anche lo stesso presidente Luciano ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa. ”I corsi di formazione presso gli enti delegati della Campania - ha spiegato Luciano - hanno investito il tema importantissimo della sicurezza sui luoghi di lavoro che è un’azione fondamentale. UNCEM con FLai, Fai, e Uila sono impegnati, con l’Ente bilaterale forestale, a sostenere tale azione in tutti i nostri cantieri forestali".