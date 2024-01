Ad Apice il camper dell'Oasi della salute Sono state effettuate visite ortopediche gratuite

Sabato 27 gennaio il “Camper dell'Oasi della salute (progetto AFMAL - Associazione dei Fatebenefratelli per i Malati lontani) ha raggiunto Apice, in provincia di Benevento, dove sono state effettuate visite ortopediche per la prevenzione osteoarticolare e la cura della patologia dell'anca e del ginocchio.

"Grande affluenza con circa 40 persone visitate gratuitamente da dottor Salvatore D'Auria (primario UOC Ortopedia e Traumatologia Fatebenefratelli). Il progetto dell'Afmal ha lo scopo di soddisfare i bisogni urgenti di una società sempre più in crisi. Le iniziative del “Camper dell'Oasi della salute” riscuotono sempre più adesioni perché sollevano gli utenti dal peso del viaggio e delle cure", spiegano i promotori in una nota.

Il Direttivo Afmal di Benevento (dott.ssa Roberta Zeppa, Fra Lorenzo Antonio Gamos, dott.ssa Maria Cusano, dott. Giovanni Carozza, dott. Antonio Cerulo) esprime "un sentito ringraziamento al sindaco e all'amministrazione comunale di Apice, in modo particolare all'assessore Silvia Rosato per l'accoglienza, l'organizzazione puntuale e la sensibilità dimostrata nel sostenere l'evento, a tutti i volontari ed ai collaboratori".