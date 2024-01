"Settimana della Parola": attenzione agli anziani ospiti delle Rsa "Un momento di ascolto e condivisione"

Anche nella Diocesi di Cerreto Sannita–Telese-Sant’Agata de’ Goti come in tutta la Chiesa si è svolta nella settimana dal 21 al 27 gennaio la “Settimana della Parola”.

Tra le altre iniziative di catechesi diocesane all’interno di questa settimana, l’Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi insieme all’Ufficio Pastorale della Terza età, hanno voluto riservare un’attenzione particolare agli anziani ospiti nelle strutture Rsa.

“Così giovedì 25 gennaio abbiamo proposto a tutte le Parrocchie laddove ci fossero le strutture di fare loro visita e in un momento di ascolto e condivisione tenere un momento di catechesi e di preghiera. Oltre a quello che è stato fatto nelle singole Parrocchie, abbiamo voluto muoverci anche a livello Diocesano organizzando tre gruppi: il Vescovo Mons. Giuseppe Mazzafaro e Paolo Malatesta hanno fatto visita agli anziani ospitati dalla Rsa 'Al Prata Residence' di San Salvatore Telesino. Mentre il direttore dell’Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi don Gianmaria Cipollone, accompagnato da membri dell’Ufficio Angiolina Flore, Maria Pia Selvaggio e Silvana Iannotti, hanno visitato la struttura 'Al Prata Residence' di Amorosi. Ed ancora il direttore dell’Ufficio Pastorale della Terza età don Ionut Pirtac, accompagnato da alcuni giovani, hanno visitato la struttura Villa San Francesco di Valle di Maddaloni”.

“Sono stati momenti di catechesi e vicinanza riservati agli anziani che hanno suscitato evidenti emozioni, e non solo negli anziani ospitati dalle strutture e destinatari dell’iniziativa del Vescovo, ma anche nel personale delle Rsa che provvedono alla loro cura e assistenza. Per il gruppo di laici gli incontri sono stati l’occasione per vivere una bella esperienza e per essere parte attiva in questo cammino di preghiera con gli anziani. Il Vescovo, nella sua omelia, ha esortato a nutrire senza tregua, soprattutto in questo delicato momento storico, l’amore verso gli anziani, l’accoglienza e la solidarietà per i meno fortunati. Ha sollecitato a pregare per la Pace, per il Papa, per i Malati, per i Giovani, per le Famiglie e, naturalmente, per gli Anziani. Ha, poi, dedicato una particolare preghiera al personale della struttura visitata ed anche di tutte le altre operanti nella diocesi, ringraziandoli per la dedizione e l’attenzione che quotidianamente riservano agli anziani”.

La responsabile della struttura di San Salvatore Telesino, Rosaria Possemato, i suoi collaboratori, Venditti Roberta, D’Onofrio Martina, Riccio Grazia, Lamberti Nicola, Pina Sassi e Roberta Tancredi, hanno ringraziato il Vescovo per l’iniziativa che “ha rappresentato un momento di grande spiritualità e di stimolo per il loro lavoro e, soprattutto, per gli anziani ospitati”.