Apice: ufficiale la candidatura a sindaco di Limongelli Al suo fianco l'ex sindaco Albanese, Gerardo Pellino e Pietro Carbone

Donato Limongelli ha ufficialmente annunciato la candidatura a Sindaco del Comune di Apice. Al suo fianco la lista “Insieme per Apice”, un ampio consorzio di forze che vedrà il supporto di Ida Albanese, già Sindaca di Apice, la discesa in campo di assessori della sua Giunta come Gerardo Pellino, la partecipazione del gruppo guidato da Pietro Carbone e il coinvolgimento di molti altri esponenti e giovani di diversa estrazione politica.

In una dichiarazione Limongelli ha affermato: "Questo è un momento che segna un nuovo inizio, non solo per me, ma per tutti noi che amiamo questa terra. La mia candidatura non è una scelta personale, ma il frutto di un progetto comune di un gruppo di persone da sempre al servizio della comunità e di un impegno condiviso con tutti coloro che vedono in Apice un potenziale inespresso. Riconosciamo la necessità di superare un periodo di eccessivo protagonismo nella gestione attuale, caratterizzata da un uomo solo al comando. Vogliamo ridare voce ai nostri concittadini, valorizzando ogni singolo contributo per raggiungere obiettivi comuni".

Limongelli ha sottolineato la necessità di un coinvolgimento più ampio della comunità nella crescita del paese. Il programma elettorale di "Insieme per Apice" punterà al rilancio, in un’ottica di lungo periodo, di settori chiave come l'agricoltura, il turismo, il commercio, l’imprenditoria locale e le tradizioni artigianali, con una visione a lungo termine per il centro storico e il centro urbano di Apice. Un aspetto fondamentale sarà il dialogo con le associazioni locali e la centralità dei giovani nel processo di sviluppo.



"Credo fermamente nella forza del dialogo e della collaborazione - ha aggiunto - e sono convinto che, lavorando insieme, possiamo trasformare Apice in un modello di comunità coesa, innovativa e dinamica, capace di affrontare le sfide del presente e del futuro con fiducia, determinazione e ottimismo".