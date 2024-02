Si celebra il Servo di Dio Padre Isaia Columbro Domenica a Vitulano in occasione del 116° anniversario della nascita

Domenica 11 febbraio 2024 ricorre il 116° anniversario della nascita del Servo di Dio Padre Isaia Columbro (1908-2004). Tale memoria sarà ricordata presso la Basilica “SS. Annunziata e S. Antonio” in Vitulano (BN) con un nutrito programma di celebrazioni. In mattinata, alle ore 7.30 e 9.30, saranno celebrate le S. Messe. Nel pomeriggio, alle ore 17.20, è prevista la Visita comunitaria alla tomba del Servo di Dio nel Cimitero di Vitulano e la recita del Santo Rosario.

Alle ore 18.00, ci sarà la Solenne Celebrazione eucaristica, presieduta dal M. R. Fr. Francesco Ielpo, Delegato della Custodia di Terra Santa per l’Italia e Visitatore generale della Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia “Santa Maria delle Grazie”. A seguire, è prevista la processione aux flambeaux presso la grotta del giardino conventuale.

In occasione dell’anniversario della nascita del Servo di Dio, come di consueto, sarà distribuito il Bollettino annuale a lui dedicato “La stella della Valle vitulanese”, giunto al 13° numero, curato da Fr. Domenico Tirone, Vice postulatore della Causa di canonizzazione. Inoltre, potrà essere visitata la Mostra permanente sulla vita e l’apostolato di padre Isaia, allestita nel chiostro del Convento. Quest’anno ricorre anche una ricorrenza significativa: il centenario del noviziato del Servo di Dio. Egli, infatti, vestì il saio francescano il 1° novembre 1924, presso il Convento di Vitulano.

L’occasione di questo annuale ricordo – l’altro appuntamento è nell’anniversario della morte (il 13 luglio) – è per tenere viva la fama di santità che da sempre ha accompagnato la figura del Servo di Dio (sia in vita che soprattutto dopo la morte), e informare sullo stato della fase romana del processo di canonizzazione: attualmente presso il Dicastero delle Cause dei Santi è in fase di studio la Positio super vita et virtutibus necnon fama sanctitatis. Come già annunciato lo scorso anno, il 7 febbraio 2023, nel corso del Congresso dei Consultori Teologi presso il Dicastero delle Cause dei Santi, è stato dato parere positivo in merito all’esercizio eroico delle virtù, alla fama di santità e di segni del Servo di Dio. Ora la “Positio” è in fase di studio da parte dei Cardinali e Vescovi del Dicastero delle Cause dei Santi: in caso di esito positivo, Papa Francesco dichiarerà padre Isaia “Venerabile”. Servirà poi un miracolo attribuito alla sua intercessione per aprire la strada verso la Beatificazione.

Per far conoscere la figura del frate minore Servo di Dio, curando ogni iniziativa utile a promuoverne la fama di santità e dei segni, da quattro anni è sorto nel Convento “SS.ma Annunziata” di Vitulano il Gruppo di preghiera “Padre Isaia Columbro”.