Caporaso: "Unità di intenti e amore per Telese, forza della nostra squadra" Riunione operativa della compagine di governo cittadino di Telese Terme: ecco il bilancio

Tempi di bilanci per l’amministrazione comunale di Telese Terme guidata dal sindaco Giovanni Caporaso, dopo aver superato metà del suo mandato. Ma soprattutto, un momento per fare il punto su quanto realizzato del programma elettorale e per mettere in campo nuove idee e nuovi progetti.

Così, in un ristorante della città, i componenti della squadra di governo di Caporaso si sono incontrati anche su input della capo gruppo in consiglio Comunale, Lorenza Di Lello.

“In qualità di Capo gruppo di maggioranza ho sentito l’esigenza di un incontro con tutti i consiglieri per fare il punto della situazione a tre anni dall’insediamento – ha affermato la consigliera Di Lello -. Alla presenza del nostro Sindaco Giovanni Caporaso, ogni consigliere ha preso la parola, riferendo cosa è stato fatto in base alle proprie deleghe e cosa intenderà fare a scadenza mandato. Il consigliere Antonio Troiano si è collegato da remoto da Milano. Unanime il proposito e la volontà di seguire il nostro Sindaco. Avere a capo della comunità una persona umana, seria, che agisce non per il proprio tornaconto personale, ma per il bene della comunità, è e sarà per noi motivo di orgoglio e sprone a fare sempre meglio. In questi tre anni, chi più e chi meno, in base alle proprie possibilità, ha contribuito alla crescita della nostra cittadina – ha concluso Di Lello -. Siamo e saremo Tutti Telese”.

Giovanni Caporaso è stato eletto sindaco nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020, riportando oltre 3mila voti (con uno scarto di 1400 voti sulla lista avversaria) e una percentuale del 65,2%. Nonostante le numerose restrizioni e, quindi, le pesanti difficoltà imposte dalla pandemia, la compagine è riuscita da subito a incidere nella vita amministrativa e politica della città termale, impegnandosi a reperire fondi per la realizzazione di progetti a beneficio della collettività. I risultati sono arrivati nel corso dei mesi successivi: dalla pubblica illuminazione al risanamento di strutture sportive, dalla realizzazione di parchi cittadini alla ricostruzione di edifici pubblici (come l’asilo nido e l’ex scuola delle suore), dalla riapertura dei campi da tennis alla prossima riapertura dello stadio comunale, dalle piste ciclabili al parco giochi per cani, dalla locomotiva storica alle fontanine pubbliche. Accanto alla lunga serie di opere e di interventi, sono state ricordate operazioni strategiche importanti per Telese, come quella del Distretto Commerciale.

“Sono stati anni di grande lavoro da parte di tutta la squadra – ha dichiarato Caporaso -. Abbiamo operato in sintonia con vero spirito di squadra, animati dal nostro amore per Telese e io sono particolarmente orgoglioso per la stima e la gratitudine che i consiglieri mi hanno riservato. L’altra sera ci siamo trovati d’accordo anche sulla nuova progettualità che dovrà interessare la seconda parte del nostro mandato. Vi sono ancora tante cose da realizzare, alcune in itinere ed altre da cantierare. E sono certo che riusciremo a portare avanti tutte le nostre idee con la forza che ci è data dalla compattezza e dalla unità di intenti di questa grande squadra”.