Apice, Ida Albanese ufficializza sostegno al candidato Donato Limongelli "Fiducia nelle sue capacità di guida e nella sua visione. Per Apice sarà un nuovo inizio”

La scelta di convergere sulla candidatura di Donato Limongelli per la carica di Sindaco di Apice testimonia la fiducia nel suo percorso professionale e politico, riconoscendone le capacità di guida e la visione “, Ida Albanese, già Sindaca di Apice, ufficializza così il suo sostegno alla candidatura a Sindaco di Limongelli alle Amministrative di giugno.

Albanese spiega le ragioni della scelta di supportare la lista civica “Insieme per Apice” che si ritroverà al fianco di Limongelli: “Durante il mandato amministrativo precedente, l'Ente comunale di Apice ha attraversato un periodo critico di difficoltà economica, contraddistinto da problematiche amministrative significative e dalla necessità di adottare decisioni spesso impopolari ma indispensabili. Nonostante queste sfide, grazie al duro lavoro e ai grandi sacrifici di tutta la popolazione, che si è dimostrata incredibilmente vicina e solidale, siamo riusciti a risanare le casse comunali.

Questa fase di rinnovamento, sostenuta dall'impegno congiunto di numerosi cittadini e figure chiave come il dottor Pietro Carbone, ha permesso di lasciare l'Ente comunale libero da debiti e con risorse sufficienti per agire efficacemente per il bene della comunità di Apice. Tuttavia, le aspettative di un rilancio delle attività dell'Ente, volte a sostenere l'economia locale, l'agricoltura, le arti, la cultura e il commercio, non sono state soddisfatte come sperato.

Recentemente – aggiunge - abbiamo assistito a un regresso rispetto agli impegni presi, con evidenti disparità di trattamento e valorizzazione tra il centro urbano, le contrade e il centro storico, quest'ultimo particolarmente trascurato nonostante gli sforzi e i sacrifici dei cittadini e dei privati per mantenerlo vivo.

In questo contesto, nasce la lista civica "Insieme per Apice", un'aggregazione di gruppi uniti dall'obiettivo comune di rispondere concretamente ai bisogni e alle richieste dei cittadini di Apice. Con Donato Limongelli come candidato Sindaco, si apre un nuovo capitolo per il nostro comune, caratterizzato dalla volontà di superare le divisioni attraverso un approccio che valorizza le diverse esperienze come fonte di arricchimento e non di contraddizione.

La lista "Insieme per Apice" - conclude Ida Albanese - si impegna a lavorare disinteressatamente, ponendo al centro dell'azione amministrativa non gli interessi personali o familiari, ma esclusivamente il bene della comunità. Attraverso uno sguardo aperto e la ricerca di soluzioni condivise, vogliamo ristabilire un clima di fiducia e di speranza per il futuro del nostro paese”.