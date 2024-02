Protezione Civile: anche Ceppaloni nel Centro Operativo Intercomunale Il sindaco Cataudo: “Importante traguardo”

Anche il sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo, ed il presidente del consiglio comunale, Saverio Porcaro, hanno partecipato nella giornata di ieri, 15 febbraio, alla riunione per il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I) di Protezione Civile presso il Comune di San Leucio del Sannio che è anche capofila del progetto.

“È un importante traguardo - commenta Cataudo - che il Comune di Ceppaloni, San Leucio del Sannio, Apollosa ed Arpaise, hanno unito le loro forze per dar vita ad una gestione in forma associata della funzione di pianificazione della Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi. Fin da subito - aggiunge il Primo cittadino di Ceppaloni - abbiamo sposato e fatto nostra questa iniziativa. La prevenzione, specie in territori fragili come i nostri, è fondamentale”.

Sabato 2 marzo ci sarà l’inaugurazione della sede operativa del C.O.I. di Protezione Civile individuato. La sede del Centro Operativo sarà collocata presso i locali dell’ex edificio scolastico Vardaro nel comune di San Leucio del Sannio.

“Ci sarà un bando sempre aperto - spiega il presidente del consiglio comunale di Ceppaloni e delegato alla Protezione Civile, Saverio Porcaro - per reclutare quanti più volontari sul territorio. Come Comune di Ceppaloni faremo la nostra parte al massimo delle nostre possibilità per far partecipare quante più persone ai corsi che verranno organizzati nel corso dei prossimi mesi. Crediamo fortemente in questo progetto”, conclude Saverio Porcaro.