Sant'Angelo a Cupolo: avviati i lavori in via Pescara 18mila euro per migliorare la viabilità e prevenire danni derivanti da eventi meteorologici

In questi giorni sono stati attivati degli interventi di manutenzione straordinaria a Sant'Angelo a Cupolo in via Pescara, consistenti nella pulizia e disostruzione dei canali di scolo acque meteoriche, ponticelli di attraversamento, cunette e griglie comunali. Stanziati circa 18mila euro, finalizzati a migliorare la viabilità e prevenire eventuali danni derivanti da eventi meteorologici, visto lo stato di abbandono in cui è stata lasciata per anni l’intera zona fluviale del nostro comune.

Antonio Tornusciolo, vice sindaco spiega: “Via Pescara aveva necessariamente bisogno di interventi al fine di garantire sicurezza ai cittadini e scongiurare al contempo pericoli per la viabilità locale.

I cittadini lo avevano chiesto, noi lo stiamo realizzando. Occorre ricordare che una corretta e costante manutenzione ordinaria del territorio, oltre che agevolare le condizioni di vita dei cittadini, eviterebbe di sottrarre alle casse dell’ente somme da poter essere utilizzate per altre finalità.

Come sempre, l'attenzione e la sensibilità di questa amministrazione nei confronti del territorio comunale si traducono in azioni concrete! Ancora una volta, passo dopo passo rispetteremo gli impegni presi con la cittadinanza”.