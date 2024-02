Fuschini (FI): "Gli studenti di Castelvenere lasciati al freddo dalla Provincia" "Vigilerò affinché le risposte telefoniche si trasformino in risposte concrete"

"Stamattina sono stato con gli alunni dell'istituto alberghiero di Castelvenere che hanno manifestato per il disagio che da oltre più di un mese vivono a causa di una caldaia che non funziona e che limita le loro attività nei laboratori di cucina oltre che subire il freddo nelle aule".

Così in una nota Vincenzo Fuschini, Consigliere provinciale di Forza Italia che prosegue "Mi sono subito attivato chiamando il responsabile provinciale per la manutenzione degli edifici scolastici che ha garantito un intervento nei prossimi giorni. Dispiace constatare qualche ritardo nella risposta delle criticità degli alunni ma confido, altresì, in una solerte risoluzione della problematica perché forse non si è perfettamente a conoscenza che gli stessi sono, ad oggi limitati nelle loro attività didattiche. Infatti stanno occupando laboratori e dirigenza quindi locali sottratti alle attività curriculari. Da consigliere provinciale vigilerò affinché le risposte telefoniche si trasformino in risposte concrete. 50 giorni sono più che sufficienti per risolvere un problema".