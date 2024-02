Amministrative Apice, Pietro Carbone a sostegno della candidatura Limongelli "Mi auguro che in tanti si uniscano a noi per sostenere 'Insieme per Apice' "

“Sono orgoglioso di annunciare il mio sostegno alla candidatura a Sindaco di Donato Limongelli con la lista 'Insieme per Apice. Conosco Donato da molti anni, apprezzo il suo percorso politico, la dedizione e l’impegno disinteressato che ha sempre dimostrato per il bene della nostra comunità", lo dichiara il dottore Pietro Carbone, Consigliere comunale e, già Assessore del Comune di Apice. Che aggiunge: "Con amici come Ida Albanese, Gerardo Pellino e tanti altri, con cui condivido la passione civile e la tensione verso gli altri, vogliamo portare avanti un'agenda di crescita, sviluppo e inclusione per il nostro paese. Credo fermamente che, unendo le forze e lavorando insieme, possiamo affrontare le sfide che ci attendono e realizzare il pieno potenziale di Apice.

Negli ultimi cinque anni, ho svolto il ruolo di Consigliere Comunale di opposizione con senso di responsabilità e abnegazione, per rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini, con proposte costruttive e monitorando l'operato dell'amministrazione comunale, sempre con l’unico obiettivo di contribuire al progresso della nostra comunità. Mi auguro che i cittadini di Apice si uniscano a noi nel sostenere la candidatura di Donato Limongelli e la lista 'Insieme per Apice' per costruire un’alternativa per il nostro paese”..