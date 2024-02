Forchia, ufficiale la candidatura a sindaco di Gerardo Perna Petrone Con la lista 'SiAmo Forchia'. "È tempo di cambiare pagina"



Gerardo Perna Petrone, avvocato 35enne, è il candidato sindaco di Forchia in vista delle imminenti elezioni comunali. Una circostanza che era già stata anticipata informalmente nelle scorse settimane ma che ora trova ufficiale conferma.

"Mi candido con entusiasmo ad essere sindaco di Forchia - commenta Perna Petrone - La lista si chiamerà "SiAmo Forchia" e sarà formata da persone che da anni, ormai, in modo compatto e costruttivo, si stanno incontrando con costanza per proporre una idea diversa di paese. Vogliamo restituire coinvolgimento e partecipazione alla vita cittadina affinché essa non sia più di una ristretta élite ma di tutti. Immaginiamo un Comune che riapra le sue porte. Diamo e diamoci la possibilità di cambiare".

Un percorso con la politica attiva che viene da lontano.

Perna Petrone, infatti, già nel 2009, all'indomani della sua prima candidatura al Consiglio comunale, segue la politica cittadina, diventando un pungolo costante ed assiduo verso l'Amministrazione comunale.

Nel 2014, poi, Perna Petrone ottiene 61 preferenze risultando primo eletto nella propria lista; Preferenze che, nel 2019, salgono a 123 risultando ancora una volta primo eletto nella sua lista e secondo in generale.

"La lista - prosegue il candidato sindaco Perna Petrone - sarà un giusto ed equilibrato incontro tra gioventù ed esperienza. L'obiettivo è quello di restituire vitalità e speranza ad un paese che è sfiancato da anni di incertezza e di immobilismo.

Investiremo nel decoro urbano, mirando a restituire bellezza al territorio. Realizzeremo uno sviluppo del paese sulla base delle sue risorse storico-naturalistiche ed enogastronomiche passando, non da ultimo, per la riqualificazione del Centro storico". "Siamo pronti, Forchia è pronta - conclude il candidato sindaco - Per la nostra Comunità è tempo di cambiare pagina".