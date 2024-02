Guasto improvviso, domani mattina interruzione idrica a Vitulano Ecco le zone interessate

La Gesesa informa che a causa di un guasto improvviso domani a Vitulano ci sarà un'interruzione idrica. "Comunichiamo che a causa di un guasto improvviso sulla rete, domani 20 febbraio 2024, saremo costretti a sospendere l’erogazione idrica per i lavori di riparazione. Il servizio idrico sarà interrotto dalle 9 alle 13 circa nelle seguenti zone del Comune di Vitulano: Viale Braganelli via Roma, via Falluto, viale s Pietro, via Carpineto e piazza S. Menna. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17".