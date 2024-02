Anche San Bartolomeo ricorda Navalny Consiglio ad hoc. Agostinelli: "Parteciperanno alunni del Medi per riflessione su libertà"

In memoria di Aleksej Navalny e di tutte quelle persone che hanno pagato con il sangue la loro “testimonianza” di uomini liberi, l’Amministrazione comunale di San Bartolomeo in Galdo ha convocato un Consiglio comunale straordinario, mercoledì 28 Febbraio 2024 alle ore 9, con all’ordine del giorno il seguente punto: “Risoluzione a difesa delle libertà, in memoria di Aleksej Navalny".

“La triste vicenda di Navalny non può e non deve lasciarci indifferenti – afferma il sindaco Carmine Agostinelli – è un martire della libertà! Ogni essere umano sano di mente non può non rabbrividire dinanzi a tale brutalità. Il solo pensiero del prezzo che quest’uomo è stato costretto a pagare per difendere le proprie idee e il diritto ad esprimerle, lascia a dir poco sgomenti”.

Avvocato e blogger, Navalny, tra le altre cose vincitore del Premio Sakharov nel 2021, non era solo un oppositore politico, ma anche uno dei più importanti giornalisti d'inchiesta in Russia. In questa veste, con la sua Fondazione anticorruzione - dichiarata "estremista" dalle autorità russe, al pari di Al Qaeda - Navalny e il suo team hanno denunciato per anni la corruzione e il clientelismo che dilaga dalle amministrazioni locali, fino alle più alte sfere dello Stato.

“Parteciperanno in modo attivo – continua Agostinelli – i ragazzi degli ultimi anni dell’Istituto Medi, accompagnati e preparati all’evento dai loro attenti docenti per una riflessione su temi e valori (libertà e democrazia in primis) spesso, se non sempre, dati troppo per scontati. So che non è più di moda partecipare ai Consigli comunali, ma so anche di poter chiedere una significativa eccezione ai miei concittadini”.