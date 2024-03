Telese Terme, chiusura temporanea per lavori strada antistante le Terme Dal prossimo 8 aprile saranno realizzati lavori di manutenzione in viale Europa

Il sindaco di Telese Terme, con l’Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale comunicano che a partire dal prossimo 8 aprile saranno realizzati lavori di manutenzione in viale Europa nella parte antistante l’ingresso delle Terme.

Dunque sarà vietata la circolazione su tale tratto di strada; gli automobilisti provenienti da Cerreto saranno deviati su via Caio Ponzio Telesino mentre quelli provenienti da San Salvatore Telesino saranno deviati su via Cristoforo Colombo.

Tale divieto permarrà fino al termine dei lavori che, salvo imprevisti, dovrebbero terminare entro 30 giorni.

“Ci scusiamo per il disagio – dichiara il sindaco Giovanni Caporaso -, ma l’intervento si rende necessario per la messa in sicurezza di quel tratto di strada, peraltro particolarmente trafficato, e dunque per la tutela di tutti”.

“La Polizia Municipale sarà a supporto di tutti i cittadini – afferma il comandante della PM, cap. Pasquale Mario Di Mezza -. Per qualsiasi esigenza derivante dalla nuova disposizione ci si può rivolgere presso i nostri uffici”.